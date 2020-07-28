Национальная служба здоровья Украины до сих пор не заключила договоры о повышении тарифов на экстренную медицинскую помощь с медицинскими учреждениями, это в свою очередь, блокирует повышение зарплат медикам.

Такое заявление в ходе брифинга сделал глава Министерства здравоохранения Максим Степанов, передает Zavtra.

Министр утверждает, что его ведомство продолжает реформировать экстренную медицинскую помощь, которая ежегодно осуществляет 6 миллионов 900 тысяч выездов.

При поддержке президента, заявил Степанов, правительство увеличило финансирование экстренной медицинской помощи на 40% с 1 июля. При этом, добавляет он, Национальная служба здоровья Украины затягивает процесс — до сих пор не заключила ни одного договора с медицинскими учреждениями относительно повышенных тарифов на экстренную медицинскую помощь.

Глава ведомства заявил, что с 1 сентября запланировано поднятие заработной платы медицинским работникам.

Он также добавил, что сотрудники экстренной медицинской помощи выезжают на вызовы на устаревших каретах «скорой помощи». По его словам Минздрав запланировал закупку 381 автомобиля для экстренной медицинской помощи.

28.07.2020 | Онлайн-брифінг щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції Онлайн-брифінг з перекладом жестовою мовою міністра охорони здоров’я України Максима Степанова та заступника міністра з питань європейської інтеграції Ігоря Іващенка. Gepostet von Міністерство охорони здоров'я України am Montag, 27. Juli 2020

Накануне Максим Степанов заявил, что «скорая» в Украине опаздывает на 70% вызовов. Врачи фиксируют 6,8 миллиона вызовов — 4,7 миллиона из них являются несвоевременными.

Напомним, несмотря на то, что карантин в Украине продлен до 31 августа, Министерство здравоохранения Украины решило разрешить работу детских лагерей с 1 числа.