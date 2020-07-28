На Земле может наступить новый ледниковый период уже через сто тыысяч лет.

К такому выводу прили ученые из Токийского университета, передают РИА Новости.

Японские эксперты провели исследование о влиянии муссонов на климат и развитие динозавров 10 миллионов лет назад.

Так, эксперты использовали теорию сербского инженера Милутина Миланковича о колебаниях количества солнечного света и радиации на Земле на протяжении длительного времени в связи с периодическими изменениями угла наклона земной оси к плоскости ее орбиты.

Согласно этой теории, отмечают специалисты, новый ледниковый период наступит через 100 тысяч лет, но это зависит от человеческого фактора эмиссии углекислого газа.

«Сейчас мы на пике цикла длительностью 10 миллионов лет с прохладным интенсивно-муссонным климатом и низкой концентрацией в атмосфере углекислого газа (CO2)», — подчеркнули эксперты.

По мнению исследователей, их научные изыскания будут направлены на то, какое влияние цикл длинной 10 миллионов лет оказал на эволюцию не только динозавров, но и на млекопитающих животных и растения.

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