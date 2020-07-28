Украина и Польша будут совместно проводить работу по недопущению реализации российского проекта Северный поток-2.

Об этом сообщает пресс-центр украинского дипведомства после переговоров министров иностранных дел Дмитрия Кулебы и Яцека Чапутовича.

Кулеба и Чапутович договорились приложить максимум усилий, чтобы не допустить реализацию Северного потока-2:

«Дмитрий Кулеба и Яцек Чапутович подчеркнули, что российский проект Северный поток-2 несет угрозу энергетической безопасности всей Европы, и договорились предпринимать дальнейшие шаги, чтобы не допустить его реализации».

Также стороны на встрече в Варшаве отдельно обсудили взаимодействие в сфере энергетики и важную роль, которую Украина и Польша играют в обеспечении энергетической безопасности Европы:

«Они согласились развивать прошлогодний трехсторонний меморандум между Украиной, Польшей и США о сотрудничестве в энергетической отрасли с целью диверсификации источников энергоснабжения».

Напомним, Конгресс США одобрил новые санкции против «Северного потока-2» и «Турецкого потока».

В России заявили, что найдут способ достроить «Северный поток-2», несмотря на анонсированные США новые санкции.