В Киеве переименовали улицу Российскую — она получила новое название в честь погибшего на Донбассе бойца — Юрия Литвинского.

Решение было принято Киевским городским советом во вторник, 28 июля, передает Zavtra.

«Литвинский Юрий Алексеевич – активный участник Революции Достоинства, полковник резерва (посмертно), боец батальона оперативного назначения «Донбасс» Национальной гвардии Украины, участвовал в освобождении территории Донбасса от российских войск. Погиб от пули российского снайпера», – сказано в сообщении.

Чиновники одобрили и название новой улицы в Святошинском районе — она получила «имя» Олеся Бердника.

Он является выдающимся украинским писателем-фантастом, автором более 20 романов и повестей, футурологом, художником, композитором.

Также Бердник известен как член-основатель Украинской Хельсинкской группы, политзаключенный советских лагерей.

Как мы сообщали ранее, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении воинов ВСУ. Награду получили в том числе и семь бойцов ВСУ — посмертно.

А в поселке Широкое Днепропетровской области призошло самоубийство украинского военнослужащего.