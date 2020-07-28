Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что в Украине почти 1,3 млн человек заражены гепатитом C.

При этом, о своих диагнозах знает всего 6,5% из общего числа инфицированныых.

Об этом министр здравоохранения сообщил во время брифинга во вторник, 28 июля.

«Сегодня — Всемирный день борьбы с вирусными гепатитами. Это (заболевание — ред.) — очень большая проблема во всем мире», — сказал министр.

По его словам, по данным ВОЗ, только 9% лиц с хроническим вирусным гепатитом B знают о своем диагнозе и 20% — что они болеют гепатитом C.

«Если говорить об Украине, то по оценочным данным, почти 1,3 млн человек в Украине инфицированы гепатитом C, под медицинским надзором находится 87 269 человек — 6,5% людей, которые знают, что они болеют вирусным гепатитом C», — отметил Степанов.

Как мы уже рассказывали, в США началось крупнейшее в мире исследование вакцины против коронавирусной инфекции (COVID-19), в нем примут участие 30 тысяч добровольцев — 50% участников вколят препарат, 50% — плацебо.

А также, в Украине за 27 июля зафиксировано 919 новых случаев COVID-19. Всего в нашей стране коронавирусную инфекцию диагностировали у 66 тысяч 575 человек.