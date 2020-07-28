Стало известно, сколько укранцев получат вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.

Подробности рассказал, главный санитарный врач и замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

«Украина присоединилась к глобальной инициативе COVAX. Было поручение президента относительно обеспеченности Украины вакциной против COVID-19, сейчас мы активно над этим работаем и есть обещание, что как минимум на 20% населения вакцина придет в рамках COVAX», — заявил чиновник.

По его словам, Минздрав держит прямой контакт с производителями вакцины, чтобы договориться о поставках препаратов за государственный счет.

В ведомстве рассчитывают, что ему удастся обеспечить украинцев заказывать вакцины самостоятельно или через работодателя, который пожелает вакцинировать своих сотрудников.

По состоянию на сегодня 7 производителей препаратов преступили к финальной стадии испытания вакцин от коронавируса и до конца года мир уже может получить результаты испытания и средства для иммунопрофилактики.

«Призываем всех дождаться вакцины, поскольку приобретение коллективного иммунитета в стране — это все же средневековый подход. Мы будем ждать оптимистических результатов испытаний», — подытожил Ляшко.

Как мы рассказывали ранее, в Украине к ослаблению карантина не готовы девять областей по состоянию на 28 июля.

А ВОЗ предупредил, что в мире будет только одна волна коронавируса, которая будет затихать и усиливаться.