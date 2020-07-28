В Мостисском районе Львовской области произошел взрыв в автомобиле, в результате которого погиб местный бизнесмен

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области, ЧП прозошло примерно в шесть утра, передает Obozrevatel.

«В полицию поступило сообщение о взрыве автомобиля на одной из баз отдыха в Мостисском районе. На месте происшествия правоохранители обнаружили поврежденный в результате взрыва автомобиль «Mitsubishi Pajero», в салоне которого находился мужчина без признаков жизни. Личность погибшего установлена – им оказался 41-летний предприниматель, житель Львова», – рассказали в пресс-службе.

Также выяснилось, что база отдыха, на территории которой произошел взрыв — принадлежала погибшему бизнесмену, где он проживал со своей семьей.

По факту происшествия полицейские открыли уголовное производство по пункту 5 части 2 статьи 115 (Умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц) Уголовного кодекса Украины.

Как мы уже сообщали ранее, в центре Киева прогремел взрыв в жилом доме утром, 27 июля. Чрезвычайное происшествие произошло на улице Нижний вал, 41.

А также, на прошлой неделе, возле метро «Минская» в Киеве прогремел взрыв. На месте нашли чемодан, в которым были самодельные взрывные устройства.