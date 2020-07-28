В мире будет только одна волна коронавируса, которая будет затихать и усиливаться.

Такое мнение выразила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис во время брифинга в Женеве, передает «Интерфакс».

По ее словам, международное сообщество сталкивается с «одной большой волной» коронавируса, которая «будет немного подниматься и опускаться».

Тажке она отметила, что не нужно считать, что вирус перестанет распространяться в летнее время в Северном полушарии, так как коронавирус не похож на грипп, который имеет тенденцию к сезонному распространению.

Как мы уже сообщали, COVID-19 по всему миру с начала пандемии заболели 16 миллионов 481 тысяча 230 человек. От осложнений, которые вызвала коронавирусная инфекция, умерли уже 654 тысячи 52 пациента.

А в Украине за сутки зафиксировано 919 новых случаев COVID-19. Всего в нашей стране коронавирусную инфекцию диагностировали у 66 тысяч 575 человек.