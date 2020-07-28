Вступительная кампания для бакалавров в Украине начинается с 1 августа.

Об этом сообщает пресс-центр МОУ, передает Zavtra.

Прием заявлений от абитуриентов, которые будут поступать на основе творческого конкурса или сертификатов ВНО и от тех, кто сдает экзамены или проходит собеседование продлится 13-22 августа.

1-12 августа пройдут вступительные экзамены и творческие конкурсы (бюджет), а 12-22 августа на контракт.

16-18 августа — будут проводиться собеседования.

Рейтинговые списки поступающих на основе ВНО, творческих конкурсов и вступительных экзаменов обнародуют 27 августа в 12:00.

А 31 августа в 18:00 — последний день подачи документов для зачисления на бюджет.

Зачисление на бюджет состоится до 5 сентября, а на учебу на контрактной основе — до 30 сентября.

Zavtra сообщает, что для экзаменов и творческих конкурсов для абитуриентов будут два этапа — с 1 по 12 августа будет проводиться набор на бюджет, на контракт – с 1 до 22 августа.

А также мы рассказывали, что более 8% абитуриентов не набрали проходной балл на ВНО по украинскому языку и литературе в 2020 году.