Вступительная кампания для бакалавров в Украине начинается с 1 августа.
Об этом сообщает пресс-центр МОУ, передает Zavtra.
Прием заявлений от абитуриентов, которые будут поступать на основе творческого конкурса или сертификатов ВНО и от тех, кто сдает экзамены или проходит собеседование продлится 13-22 августа.
- 1-12 августа пройдут вступительные экзамены и творческие конкурсы (бюджет), а 12-22 августа на контракт.
- 16-18 августа — будут проводиться собеседования.
Рейтинговые списки поступающих на основе ВНО, творческих конкурсов и вступительных экзаменов обнародуют 27 августа в 12:00.
А 31 августа в 18:00 — последний день подачи документов для зачисления на бюджет.
Зачисление на бюджет состоится до 5 сентября, а на учебу на контрактной основе — до 30 сентября.
Zavtra сообщает, что для экзаменов и творческих конкурсов для абитуриентов будут два этапа — с 1 по 12 августа будет проводиться набор на бюджет, на контракт – с 1 до 22 августа.
А также мы рассказывали, что более 8% абитуриентов не набрали проходной балл на ВНО по украинскому языку и литературе в 2020 году.