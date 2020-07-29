Российский актер Михаил Ефремов отказался признавать свою вину по делу о смертельном ДТП, совершенном им в начале июня.

Как сообщает Интерфакс, его заявление зафиксировано в материалах уголовного дела.

«Сначала признавал, а потом отказался», — рассказал адвокат потерпевших Александр Добровинский.

По его словам, 56-летний Ефремов не приносил никаких извинений семье погибшего в аварии. Также не поступали от знаменитости или его окружения предложения о денежной компенсации.

Защитник отметил, что на сгеодняшний день к Михаилу Ефремову уже подготовлены три гражданских иска.

В Пресненском суде Москвы сегодня, 29 июля, должно было состояться слушание по делу Михаила Ефремова, однако его отложили из-за неявки адвоката актера по уважительным причинам. Слушание перенесли на 30 июля.

Напомним, что трагедия произошла вечером 8 июня. Актер, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выскочил на встречную и столкнулся с фургоном службы доставки.

Водитель транспортного средства Сергей Захаров получил тяжелые травмы. Через несколько часов он скончался в больнице.

Как мы сообщали ранее, пятеро детей заживо сгорели в машине, которая попала в ДТП во Франции.

А депутат Виноградовского районного совета Закарпатской области Иван Удут насмерть сбил на своем джипе Toyota Land Cruiser мотоциклиста. Мужчина скончался от травм на месте.