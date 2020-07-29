В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 29 июля.

Как передает Zavtra, украинцев ждет очень жаркий день.

Температура в среднем будет 29-32 градуса, местами столбики термометров покажут 34.

На западе страны, а также в Житомирской и Винницкой областях ожидаются дожди с грозами.

«Днем 29 июля в западных областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). В центральных, восточных, Сумской, Одесской, Николаевской областях и Крыму чрезвычайный уровень пожарной опасности», — предупредили синоптики.

Напомним, об аномальной жаре сегодня предупреждала и синоптик Наталка Диденко, но по ее словам, начало августа вовсе не будет жарким.

В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили предварительный прогноз погоды на август, в большинстве областей без аномалий в плане температуры, осадки ожидаются в пределах нормы.