Билл Гейтс назвал тесты на COVID-19 «бессмысленной тратой времени и средств».

Как передает Zavtra, громкое заявление американский миллиардер и основатель Microsoft сделал в интервью телеканалу CNBC.

Билл Гейтс считает, что делать тест на COVID-19 бессмысленно, поскольку результатов приходится ждать очень долго:

«Сейчас, когда вы ждете больше трех дней, иногда даже неделю, чтобы получить результат теста, никто не должен платить за это даже один доллар. Это сумасшествие. Вы должны получать их как можно скорее, чтобы зараженные меняли модель поведения и не могли инфицировать других».

По его мнению, доступ к быстрым тестам нужно обеспечить малоимущим: «Вам нужно расставить приоритеты. Вы должны убедиться, что люди с низким доходом, которые подвергаются наибольшему риску, получат результаты в течение 24 часов».

Он также выразил надежду, что уже к концу года подбор необходимых препаратов позволит снизить смертность от заболевания.

Билл Гейтс ответил приверженцам теории о его причастности к пандемии COVID-19. Основатель корпорации Microsoft рассказал в интервью CNN, что вирус, социальные сети и люди, которые ищут простое объяснение, сложились в «удручающую комбинацию».