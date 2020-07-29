Курс доллара в течение 2021 года в среднем составит 29,1 гривен за доллар.

Как передает Zavtra, об говорится проект постановления «Прогноза экономического и социального развития Украины на 2021 — 2023 годы», который содержится в повестке дня заседания Кабмина.

В пояснительной записке к документу отмечают, что в предыдущем прогнозе ожидания были на уровне 29,7 гривен за доллар в среднем за год (в конце года — 29,3 гривен за доллар).

Отметим, согласно этому же Прогнозу, минимальная зарплата в Украине может вырасти до 7 тысяч гривен.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Кабмине не ведут переговоров с Нацбанком Украины касательно ослабления гривны до курса 30 гривен за доллар.