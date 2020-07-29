Национальный банк Украины на 29 июля установил официальный курс доллара на уровне 27,68 гривен.

Как передает Zavtra, об этом сообщает сайт регулятора.

Курс доллара опустился на 7 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 29 июля установлен на таком уровне: 27,6851 гривен за 1 доллар. При этом курс доллара на 28 июля составляет 27,7571 гривен за 1 доллар.

Евро стоит 32,4539 грн.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил ранее о том, что в Кабмине не ведут переговоров с Нацбанком Украины касательно ослабления гривны до курса 30 гривен за доллар. Глава правительства также отметил, что с руководством НБУ не обсуждаются вопросы инфляции, несмотря на заявления отдельных министров.