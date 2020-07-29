Стало известно, зачем Украине нужны миротворцы на Донбассе. По мнению экспертов, миротворческая миссия дает гарантии поддержания мира.

Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, передает Апостроф.

По его словам, именно Россия вынесла на рассмотрение ООН вопрос внедрение миротворцев на территорию Донбасса и теперь Украина должна пользоваться этим и добиваться их внедрения.

«Нас Россия в этом опередила. Конечно, на своих условиях… Но вместе с тем тогдашний представитель Госдепа США Курт Волкера заявил, что можно внести правки в российский проект, но не нужно вносить украинский проект… Я думаю, что к этим консультациям нужно возвращаться. Тогда у нас будут миротворцы, которые создадут демилитаризованную зону», — добавил эксперт.

Эксперт подчеркнул, что вопрос в первую очередь должен обсуждаться между Россией и Украиной.

«Я считаю, что в этом вопросе можно достичь успеха. В первую очередь, это переговоры Украина — Россия, дальше наши партнеры по «нормандской четверке», а дальше на площадке ООН», — подытожил Мусиенко.

Как мы уже сообщали, боевики продолжают нарушать режим перемирия на Донбассе — за минувшие сутки подразделениями Объединенных сил зафиксирован один выстрел из подствольного гранатомета, совершенный вооруженными формированиями Российской Федерации вблизи населенного пункта Шумы.

А также — президент Украины Владимир Зеленский назвал главное условие окончания войны — прекращение огня на Донбассе. Он также добавил, что Украина делает все необходимое, конечный результат зависит от России.

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