Единичные нарушения «режима тишины» на Донбассе после перемирия не являются системными.

Такое мнение выразил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак на совещании с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Zavtra.

По его словам перемирия на Донбассе и режима прекразения огня «придерживаются» обе стороны. Также он отметил, что с начала перемирия на Донбассе не было ни одного погибшего или раненого.

«Режимпрекращения огня выполняется с обеих сторон, единичные случаи его нарушения не имеют системного характера. С начала действия режима полного и всеобъемлющего прекращения огня не было ни одного раненого и погибшего», — сообщили в ОП.

Напомним, новое перемирие на Донбассе началось с начала понедельника, 27 июля. Соответствующие договоренности ранее были достигнуты Трехсторонней контактной группой.

Как мы уже сообщали, количество обстрелов на Донбассе будет только увеличиваться, несмотря на объявленный режим тишины. В этом уверен ветеран АТО Андрей Рымарук.

Также стало известно, зачем Украине нужны миротворцы на Донбассе. По мнению экспертов, миротворческая миссия дает гарантии поддержания мира.