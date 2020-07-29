Ученые из Медицинского центра Государственного университета Пенсильвании, проследив путь развития коронавируса, пришли к выводу, что он циркулировал среди летучих мышей десятилетиями.

Результаты своего исследования они опубликовали в журнале Nature Microbiology, пишет Forbеs.

По мнению американский ученых, подковоносые летучие мыши десятилетиями незаметно переносили вирус SARS-CoV-2 и, вероятно, стали источником заражения человека, спровоцировав пандемию.

Отметим, происхождение вируса остается одним из самых важных вопросов, ведь пандемия продолжается, а экономики стран стремительно падают. Всемирная организация здравоохранения уже отправила экспертов в Китай после того, как высокопоставленные американские чиновники поддержали версию о том, что вирус был создан в китайской лаборатории.

«Отслеживание происхождения вируса имеет решающее значение на ранней стадии вспышки заболевания. Оно позволяет специалистам отделить заразившихся людей от животного-переносчика, чтобы предотвратить рост нагрузки на сферу здравоохранения. Исследователи отмечают, что другие переносимые летучими мышами вирусы также могут быть потенциально заразными для людей», — пишет Bloomberg.

Результаты исследования демонстрируют, как сложно найти вирус, до того, как он спровоцируют пандемию.

Напомним, COVID-19 по всему миру заболели уже 16 миллионов 737 тысяч 842 человек. Умерли с начала пандемии 660 тысяч 407 пациентов.

Билл Гейтс назвал тесты на COVID-19 «бессмысленной тратой времени и средств», поскольку из результаты приходится ждать слишком долго.