Вспышка коронавируса в киевском Институте специальной связи и защиты информации КПИ имени Игоря Сикорского усилилась — COVID-19 обнаружили у еще81 человека.

Об этом сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации, передает Zavtra.

На сегодняшний день количество инфицированных коронавирусной инфекцией составляет 133 человека из 152 курсантов, которые проживают в данном общежитии вуза.

«Вчера специалисты лабораторного центра отобрали биологические образцы у 107 человек, которые контактировали с заболевшими. Результаты исследований мы получили сегодня. Кроме того, 10 курсантов госпитализированы в столичные медучреждения. Другие лечатся в общежитии под присмотром», – рассказал исполняющий обязанности директора Киевского городского лабораторного центра Минздрава Сергей Чумак.

В общежитии вуза сейчас проводится дезинфекция.

Ранее мы рассказывали, что ученые из Медицинского центра Государственного университета Пенсильвании, проследив путь развития коронавируса, пришли к выводу, что он циркулировал среди летучих мышей десятилетиями.

Также стало известно, сколько укранцев получат вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.