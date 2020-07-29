Первый президент Украины Леонид Кравчук может стать председателем Украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

Об этом заявил Владимир Зеленский на брифинге в киевском «Охматдете», передает Zavtra.

«У нас есть несколько претендентов. Один из них – наш вице-премьер Резников. Скажу честно, мы также говорим с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком. И еще несколько кандидатур. Будут руководитель и люди, которые вместе с руководителем ТКГ. Они все должны быть командой», – поделился президент.

По его словам, в ближайшие дни появится официальное подтверждение о назначении того или иного человека главой украинской делегации в ТКГ.

«В любом случае эти люди, о которых я сказал, они все равно будут в этой группе. Или советниками, или руководителями направлений, или вообще руководителем группы», – заверил Зеленский.

А Леонид Кравчук отреагировал на заявление Зеленского и ответил, что готов войти в состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.

Но, по его словам, официального предложения от действующего гаранта он не получал, хотя тот и обмолвился о его кандидатуре.

Как мы уже сообщали ранее, Польша, Литва и Украина создали новый формат трехстороннего сотрудничества – «Люблинский треугольник». Формат, как сообщалось, призван стать важным элементом укрепления центральной Европы и Украины, как полноправного члена европейской и евроатлантической семьи народов.

А Владимир Зеленский назвал главное условие окончания войны — прекращение огня на Донбассе. Он также добавил, что Украина делает все необходимое, конечный результат зависит от России.