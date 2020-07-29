Лето в Украине может продлиться четыре месяца в связи с глобальным изменением климата.

Об этом рассказала начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко, передает Сегодня.

По ее словам, жара и засуха становятся для Украины все более катастрофическими.

«Сейчас в Украине периоды мощной жары меняются рекордными ливнями, участились смерчи. Такие перепады стихии можно назвать климатическим шоком. Лето в этом году может длиться не три, а четыре месяца, до конца сентября, и вся осень будет теплой», – отметила метеоролог.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказыывал, что, по его прогнозам, осень в Украине наоборот ожидается холодная и сырая. Уже сентябрь, в отличие от предыдущих лет, окажется по-настоящему осенним, дождливым.

Летнего тепла хватит всего на первые пять дней сентября, затем зарядят дожди и похолодает до +12..+14 градусов.

Как мы рассказывали ранее, в Укргидрометцентре озвучили предварительный прогноз погоды на август, в большинстве областей без аномалий в плане температуры, осадки ожидаются в пределах нормы.

А синоптик Леонид Горбань считает, что пик 35-градусной жары придется на Яблочный Спас (19 августа). Сразу после Спаса. Украинцев ожидает 3 дня дождей и снижение температуры – до чуть выше 20 градусов.