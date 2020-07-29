Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал задержание представителей ЧВК «Вагнер» под Минском.

Он обсудил ситуацию на срочном совещании Совета безопасности, передает БЕЛТА.

«Я пригласил вас для того, чтобы разобраться с этим, можно сказать, чрезвычайным происшествием, которое случилось сегодня ночью. Иначе его не назовешь», — сказал Лукашено.

Глава Беларуси отметил, что в настоящее время внимательно наблюдает за реакцией предствителей РФ на этот инцидент.

«Я смотрю на реакцию россиян. Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения. Поэтому очень просил бы, чтобы в этой ситуации и с этим фактом было все предельно откровенно и честно. Если это российские граждане (а я так понимаю, их допросили), значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит», — продолжил Лукашенко.

Президент Беларуси также обратился к своему пресс-секретарю Наталье Эйсмонт с просьбой.

«Нам надо обратиться к российским средствам массовой информации, в том числе Telegram-каналам, чтобы они, как Путин говорит, пургу не гнали. Если виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно. Не виноваты — хорошо, у нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну».

Как мы уже сообщали, под Минском задержали 32 боевика российской частной военной компании «Вагнер».