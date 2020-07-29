Минимальная зарплата в Украине может вырасти до 7 тысяч гривен. Прогноз по заработной плате и ставке Единой тарифной сетки дает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Об этом сообщает РБК-Украина. По информации издания, проект постановления «Об одобрении Прогноза экономического и социального развития Украины на 2021 — 2023 годы» содержится в повестке дня заседания Кабмина на 29 июля.

В пояснительной записке говорится, что в проекте изменили параметры государственных социальных стандартов с определением минимальной средневзвешенной заработной платы в 2021 году на уровне 6 250 гривен (двухэтапное повышение с 1 января до 6 000 гривен и с 1 июля до 6 500 гривен).

Согласно прогнозу, в 2022 году минимальная зарплата вырастет до 6 700 гривен, к 2023 году она достигнет уровня в 7 176 гривен.

Издание также отмечает, что ожидается рост и средневзвешенного должностного оклада работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки на уровне соответственно: 2782 гривен в 2021 году, 2983 гривен в 2022 году, и 3195 гривен 2023 году.

Ранее вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что Украина может отказаться от кредитов от международных организаций после окончания программы stand-by с МВФ.

В Украине правительство с августа месяца перестанет контролировать тарифы на газ. Уже зимой это может привести к подорожанию голубого топлива с около 3 до 10 грн за кубометр.