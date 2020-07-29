Кабмин Украины ввел денежный «аналог вместо «пакета малыша», который получают матери новорожденных.

Такое решение было принято во время заседания Кабинета министров в среду, 29 июля, передает Zavtra.

Речь идет о выплате пяти тысяч гривен вместо оформления «пакета малыша».

«Проектом предлагается ввести целевую компенсационную выплату в размере 5 тысяч гривен, гражданам, у которых родился ребенок, выдать специальную карточку с особым режимом использования», — заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

Она отметила, что на одного новорожденного ребенка правительство будет выплачивать денежную компенсацию в размере 5 тысяч гривен вместо «пакета малыша», чтобы родители самостоятельно могли покупать товары для ребенка.

Лазбеная добавила, что на время реализации пилотного проекта будут установлены розничные точки, в которых можно быть приобрести на эти деньги только определенные товары.

Как мы рассказывали ранее, пенсию в Украине получает более восьми миллионов человек — большая часть из них получает пенсию менее трех тысяч гривен в месяц.

А также, введение временного базового дохода для уязвимых групп населения может помочь со всплеском коронавирусной инфекции в развивающихся странах.