Боевики продолжают нарушать режим перемирия на Донбассе — за минувшие сутки подразделениями Объединенных сил зафиксирован один выстрел из подствольного гранатомета, совершенный вооруженными формированиями Российской Федерации вблизи населенного пункта Шумы.
Как передает Zavtra, об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС.
В сводке говорится, что выстрел был неприцельным и нес провокационный характер, но наши бойцы огонь в ответ не открывали.
Потерь среди украинских защитников нет.
По состоянию на 7 утра 29 июля, ситуация остается полностью контролируемой, обстрелов в районе операции объединенных сил не зафиксировано.
В Штабе также добавили, что более 100 человек из населенных пунктов Донбасса, ежедневно обращаются к военным медикам Объединенных сил для получения помощи от медицинского персонала. Помощь нужна в основном жителям, которые проживают в населенных пунктах вблизи линии разграничения.
Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 29 липня 2020 року#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_OperationБільше 100 людей із населених пунктів Донбасу, щоденно звертаються до військових медиків Об'єднаних сил для отримання допомоги від медичного персоналу. Дана допомога в основному необхідна мешканцям, які проживають в населених пунктах поблизу лінії розмежування. Окрім допомоги цивільному населенню українські захисники виконують і своє основне завдання за призначенням і продовжують надійно утримувати лінію оборони.Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил на 7 годину ранку залишається повністю контрольованою, за поточну добу обстрілів у районі операції обєднаних сил не зафіксовано. За минулу добу підрозділами Об’єднаних сил зафіксовано лише один постріл з підствольного гранатомету, що здійснили збройні формування Російської Федерації поблизу населеного пункту Шуми, постріл був неприцільним і ніс провокативний характер, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали.Втрат серед українських захисників, внаслідок ворожого пострілу, немає. Слід вчергове наголосити, що заходи повного та всеосяжного припинення вогню, у разі порушення домовленостей противником та створення загрози життю і здоров’ю військовослужбовців, не позбавляють українських воїнів відкривати вогонь у відповідь.Слава Україні!
Gepostet von Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation am Dienstag, 28. Juli 2020
Ранее правозащитник, журналист, исполнительный директор «Восток SOS» Константин Реуцкий сообщал, что боевики на Донбассе ранили мирного жителя в первый день режима полного прекращения огня.