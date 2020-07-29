Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 29 липня 2020 року#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_OperationБільше 100 людей із населених пунктів Донбасу, щоденно звертаються до військових медиків Об'єднаних сил для отримання допомоги від медичного персоналу. Дана допомога в основному необхідна мешканцям, які проживають в населених пунктах поблизу лінії розмежування. Окрім допомоги цивільному населенню українські захисники виконують і своє основне завдання за призначенням і продовжують надійно утримувати лінію оборони.Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил на 7 годину ранку залишається повністю контрольованою, за поточну добу обстрілів у районі операції обєднаних сил не зафіксовано. За минулу добу підрозділами Об’єднаних сил зафіксовано лише один постріл з підствольного гранатомету, що здійснили збройні формування Російської Федерації поблизу населеного пункту Шуми, постріл був неприцільним і ніс провокативний характер, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали.Втрат серед українських захисників, внаслідок ворожого пострілу, немає. Слід вчергове наголосити, що заходи повного та всеосяжного припинення вогню, у разі порушення домовленостей противником та створення загрози життю і здоров’ю військовослужбовців, не позбавляють українських воїнів відкривати вогонь у відповідь.Слава Україні!

Gepostet von Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation am Dienstag, 28. Juli 2020