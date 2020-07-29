В Белой Церкви подросток покончил жизнь самоубийством, повесившись в своей комнате.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области, передает Obozrevatel. Также сообщается, что предсмертной записки на месте самоубийства 17-летнего подростка не обнаружили.

«В полицию, 27 июля, поступило сообщение о смерти 17-летнего жителя Белой Церкви, который, по предварительной информации, повесился в квартире. Предсмертной записки на месте не обнаружено», – рассказали в полиции.

Стало известно, что в семье подростка постоянно возникали конфликты.

«Парень жил с матерью, а отец ушел из семьи в 2014 году. Он тяжело воспринимал конфликты, которые постоянно возникали в семье из-за того, что женщина злоупотребляла спиртным», – рассказал источник.

Он добавил, что в этот день подросток стал свидетелем очередной ссоры между его матерью и бабушкой.

«После конфликта пенсионерка уехала домой и попыталась вечером дозвониться к внуку, который на звонки не отвечал. Пожилая женщина попросила своего знакомого узнать, что происходит у родственников, и он смог зайти в квартиру через незакрытую дверь. В одной из комнат мужчина нашел парня, который покончил жизнь самоубийством, повесившись на канате шведской стенки», – резюмировал источник.

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