«Полтавский террорист» Роман Скрипник, которого правоохранители ищут шестые сутки, может быть уже мертв.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает «112 Украина».

«Одна из версий — что этот человек, возможно, уже и неживой, потому что, по данным полиции и по свидетельствам полицейских, которых он брал в заложники, он был под действием, как казалось, сильных наркотических средств, метамфетаминов. Также такие показания дали те люди, которые с ним близко общались, что он очень серьезно сидел на наркотиках. Мы думаем, что он мог завершить жизнь самоубийством», — сказал Геращенко.

Несмотря на предположения о смерти преступника, правоохранительные органы не прекращают его поиски.

«Мы надеемся в ближайшее время понять, или этот человек жив, или не жив, и сделать так, чтобы он отвечал за свои действия», — добавил замминистра.

Как мы уже рассказывали, 23 июля в Полтаве на улице Остапа Вишни мужчина, угнав автомобиль, взял в заложники полицейского, который приехал на вызов. Мужчина отказался сдаваться, угрожая взорвать себя вместе с копом. После переговоров преступник согласился отпустить заложника, но в обмен на начальника ГУ НП в Полтавской области, полковника полиции Виталия Шияна. Оба затем поехали на предоставленном в соответствии с требованиями террориста, транспортном средстве, в направлении выезда из города.

Затем полтавский террорист отпустил заложника, но сам скрылся в лесу.

В сети уже назвали имя полтавского террориста — это Роман Скрипник. По информации СМИ, Роман 1988 года рождения и уже был ранее осужден за хранение и сбыт наркотиков.