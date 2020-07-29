30 июля православная церковь вспоминае святых Марину и Лазаря. Также в этот день отмечается Международный день дружбы и День борьбы с торговлей людьми.
Что нельзя делать 30 июля, какие народные приметы и традиции существуют для этого дня расскажет Zavtra.
Марины и Лазаря
30 июля – в народном календаре Марина Лазоревая (Огненная Мария), также этот праздник еще называют Марина и Лазарь. А православная церковь чтит память святой Маргариты или Марины и Лазаря Галисийского.
В древности день Марины с Лазарем считался временем зарниц и молний. Славяне считали Марину сестрой Ильи Пророка. Она ассоциировалась с проливным дождем, а Лазарь – с всполохами молний. Сверкание зарниц связывали с легендой о прекрасной Марине.
Международный день дружбы
Международный день дружбы, установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 65/275 от 3 мая 2011 года, отмечается ежегодно 30 июля.
Всемирный день борьбы с торговлей людьми
Всемирный день борьбы с торговлей людьми отмечаемый ежегодно 30 июля, был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции A/RES/68/192 в 2013 году с целью «повышать осведомленность о положении жертв торговли людьми и поощрять и защищать их права».
Приметы 30 июля:
- Дождливый день на неурожай.
- Счастлива та хата, где скота много.
- Если этот день дождливый, то хлеб в копах может прорасти.
- Багряное небо предвещает хорошее утро.
- Ночная роса не высыхает — будет гроза.
Что нельзя делать 30 июля:
- Запрещено смотреть на молнии, иначе можно ослепнуть. Так говорили предки.
- Не рекомендуется делать предложение руки и сердца и даже играть свадьбу. Считается, что брак окажется недолговечным: супруги будут все время ссориться, пока окончательно не разорвут узы.
- Нельзя тратить много денег. Если уберечь себя от лишних трат, в ближайшее время получится приумножить свои накопления.
- Запрещено ходить за грибами и просто шуметь, находясь в лесу. В противном случае тёмные силы заметят вас и нашлют порчу. Причём не только на того, кто их потревожит, но и на всю его семью.