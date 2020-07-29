30 июля православная церковь вспоминае святых Марину и Лазаря. Также в этот день отмечается Международный день дружбы и День борьбы с торговлей людьми.

Что нельзя делать 30 июля, какие народные приметы и традиции существуют для этого дня расскажет Zavtra.

Марины и Лазаря

30 июля – в народном календаре Марина Лазоревая (Огненная Мария), также этот праздник еще называют Марина и Лазарь. А православная церковь чтит память святой Маргариты или Марины и Лазаря Галисийского.

В древности день Марины с Лазарем считался временем зарниц и молний. Славяне считали Марину сестрой Ильи Пророка. Она ассоциировалась с проливным дождем, а Лазарь – с всполохами молний. Сверкание зарниц связывали с легендой о прекрасной Марине.

Международный день дружбы

Международный день дружбы, установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 65/275 от 3 мая 2011 года, отмечается ежегодно 30 июля.

Всемирный день борьбы с торговлей людьми

Всемирный день борьбы с торговлей людьми отмечаемый ежегодно 30 июля, был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции A/RES/68/192 в 2013 году с целью «повышать осведомленность о положении жертв торговли людьми и поощрять и защищать их права».

Приметы 30 июля:

Дождливый день на неурожай.

Счастлива та хата, где скота много.

Если этот день дождливый, то хлеб в копах может прорасти.

Багряное небо предвещает хорошее утро.

Ночная роса не высыхает — будет гроза.

Что нельзя делать 30 июля: