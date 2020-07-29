Рейтинг доверия к президенту РФ Владимиру Путину упал ниже 25% в июле 2020 года.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса «Левада-Центра», передает Zavtra.

Отмечается, что тенденция к снижению рейтинга доверия Путину продолжается. В ноябре 2017 года его назвали 59%, а в мае 2020 года — 25%.

Респондентам в рамках опроса предложили назвать политиков, которым они доверяют.

Премьер-министра Михаила Мишустина назвали 10% респондентов, лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского — 10%, руководителя военного ведомства Сергея Шойгу — 10%.

2% жителей России выразили доверие экс-премьеру Дмитрию Медведеву, еще 2% респондентов назвали оппозиционера националистического направления Алексея Навального.

По данным опроса, 42% жителей России сообщили, что дела в их стране идут в правильном направлении, а 40% — что в неправильном.

Как мы уже рассказыывали, российскому президенту Владимиру Путину выгодно перемирие на Донбассе.

В то же время, Россия не стремится возвращаться в G7. Напомним, Россия была исключена из «семерки» после вторжения в Украину.