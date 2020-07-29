Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резинков официально подтвердил, что будет временно исполнять обязанности главы украинской делегации в переговорах в Минске.
Как передает Zavtra, соответствующее заявление он сделал ом в ходе онлайн-конференции «Минский процесс: постепенный успех или политический тупик».
Резников отметил, что окончательное решение принимает президент Владимир Зеленский:
«Сегодня я являюсь первым заместителем главы делегации, поэтому формально пока я буду некоторое время управлять этими процессами».
Напомним, накануне бывший президент Украины Леонид Кучма покинул состав делегации Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе.