В Венгрии остро отреагировали на информацию о возможном наращивании военной агрессии РФ на Донбассе.

Об этом заявил посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто в интервью «Интерфакс-Украина».

Отвечая на вопрос, разделяет ли Венгрия беспокойство Украины в связи со слухами о возможном расширении агрессии РФ против Украины, посол указал, что если такая ситуация возникнет, Венгрия поддержит международных партнеров и союзников.

«Честно говоря, я не слышал о подготовке российской деятельности, которая может в дальнейшем ставить под угрозу суверенитет и территориальную целостность Украины ни от источников в Венгрии, ни в НАТО. Но я не вправе ставить под сомнение серьезность ситуации. Но, за исключением украинских источников, которые вы упомянули, я немногое слышал. Конечно, мы абсолютно выступаем за мирный процесс, помощь Украине восстановить ее суверенитет над ее утраченными территориями. И мы, безусловно, поддержим наших международных партнеров и союзников, если такая ситуация возникнет и будут дальнейшие проблемы в Украине», – подчеркнул Ийдярто.

По его словам, Венгрия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, введение санкций, и если понадобится, усиление санкций против Москвы.

«Что касается конфликта вокруг Крымского полуострова и Донбасса. Венгрия поддерживает позицию ЕС, которая является достаточно открытой и четкой и заключается в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и введения санкций против Российской Федерации для того, чтобы прекратить подобные действия, которые начались в 2014 году», – сказал посол

Как мы сообщали ранее, президент Украины Владимир Зеленский назвал главное условие окончания войны — прекращение огня на Донбассе. Он также добавил, что Украина делает все необходимое, конечный результат зависит от России.

Также стало известно, зачем Украине нужны миротворцы на Донбассе. По мнению экспертов, миротворческая миссия дает гарантии поддержания мира.