Российская Федерация начала масштабные военные учения в Черном море 29 июля. Участие в учениях принимает более 20 кораблей ВМФ России, а также авиация.

Об этом сообщает EADaily.

Манёвры в морской акватории корабельных соединений Черноморского флота России обеспечивают экипажи самолётов и вертолётов морской авиации.

«Корабли вышли в полигоны боевой подготовки в составе однородных и разнородных тактических групп для проведения тренировок по ведению морского боя, противовоздушной и противодиверсионной обороне, по уничтожению морских и береговых целей, по защите корабля при стоянке на незащищённой рейде, а также по ликвидации условного пожара или пробоины в рамках отработки корабельных учений по борьбе за живучесть», — сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Среди боевых кораблей, которые принимают участие в учениях — фрегат «Адмирал Эссен», сторожевой корабль «Пытливый», патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв», малые ракетные корабли «Орехово-Зуево» и «Ингушетия», большие десантные корабли «Цезарь Куников», «Саратов» и суда вспомогательного флота.

Как мы рассказыывали ранее, в Украине в конце сентября 2020 года пройдут стратегические командно-штабные учения «Объединенные усилия 2020».

А также в Черном море стартовали международные учения Sea Breeze. В связи с мировой пандемией коронавируса, в этом году учения будут проходить исключительно в море с привлечением авиации.