Синоптики рассказали, какая погода будет в Украине в августе. Последний месяц лета обещает быть очень жарким и засушливым.

Как передает Zavtra, об этом говорится в материале Сегодня.

Погода в августе — прогноз синоптика Леонида Горбаня

По его словам, месяц начнется такой же погодой, которая будет в конце июля: ожидается комфортная прохлада с небольшими осадками, температура от 22 градусов тепла днем в западных и северных регионах, до 25 в восточных и центральных, и до 27 на юге. С 1 по 3 августа почти по всей Украине пройдут дожди, местами даже ливни, выпадет до 10 мм осадков.

После 5 августа снова вернется жара. Первый пик жары, говорит Горбань, ожидается в районе 10 августа: до 35 градусов в тени, а на юге до 37. Такая жара, прогнозирует он, продержится пару дней, затем станет прохладнее – днем 30 в тени, на севере и западе страны – 26-28 градусов тепла.

Второй пик 35-градусной жары придется на Яблочный Спас (19 августа). Сразу после Спаса, утверждает синоптик, украинцев ожидает 3 дня дождей и снижение температуры – до чуть выше 20 градусов.

24 августа – в День Независимости Украины — погода обещает быть ясной и комфортной.

Третий пик жары (30-32 градуса) ожидается в конце августа.

«Август, в отличие от предыдущих месяцев, наоборот, будет сухим и стабильно жарким», – подытожил Леонид Горбань.

Погода в августе — прогноз Украинского гидрометеорологического центра

Директор Центра Николай Кульбида говорит, что средняя месячная температура воздуха в августе обычно составляет 17-20 градусов тепла, на юге и юго-востоке страны местами 21-23 градуса, в горных районах 11-16 градусов.

Однако нынешний август окажется более жарким: «Средняя месячная температура предполагается 19-24 градуса тепла (в горах 16-17), что на 1-2 градуса выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков ожидается 33-84 мм, в Карпатах до 122 мм, что в пределах средних многолетних значений».

При этом Кульбида не исключает, что в конце августа на поверхности почвы вероятны заморозки (исключение юг и большинство центральных областей).

«Из-за изменений климата жара и засуха становятся все более катастрофическими для Украины. Сейчас в Украине периоды сильной жары меняются рекордными ливнями, участились смерчи. Такие перепады стихии можно назвать климатическим шоком. Лето в этом году может длиться не три, а четыре месяца, до конца сентября, да и вся осень будет теплой», — прогнозирует начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко.

Прогноз погоды в августе — погодные сайты

По их информации, август комфортным: не жарким и с минимумом осадков. В первых числах месяца ожидается переменная облачность без дождей. Средняя температура постепенно будет повышаться от 22-24 градусов тепла днем 1-2 августа до 29-30 — 5-6 августа. Такая погода продержится до 14-15 августа. Затем, из-за дождей 16-17-го и 21-23 августа станет прохладнее — до 23-24 днем. В конце месяца дожди прекратятся и снова потеплеет до 26-28 днем. После 25-26 августа уже ожидается уже сентябрьская погода: 10-12 градусов тепла.

В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили предварительный прогноз погоды на август, в большинстве областей без аномалий в плане температуры, осадки ожидаются в пределах нормы.