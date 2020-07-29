«Скорая» насмерть сбила женщину в селе Циркуны под Харьковом.

Как передает Zavtra, подробности сообщает Telegram- канал «Труха».

Трагедия произошла в ночь на среду, 29 июля. Машина «скорой помощи» сбила девушку, которая, предварительно, переходила дорогу в неустановленном месте. От полученных травм она погибла на месте аварии.

Очевидцы трагедии сообщают, что за несколько секунд до удара у машины странно погасли фары.

Одновременно с этим в областном управлении Национальной полиции сообщают, что когда карета «скорой» под управлением 60-летнего водителя двигалась в направлении села Липцы, местная жительницы решила перебежать дорогу в неустановленном для этого месте. Погибшей было 43 года. Машина медиков ехала с включенными проблесковыми маячками.

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