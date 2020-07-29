Украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, может возглавить вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резинков. Как известно, второй президент Леонид Кучма покинул состав делегации.

Как передает Zavtra об этом заявил представитель ОРДЛО в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш в эфире «Украина 24».

«Я считаю, что лидером группы, скорее всего, станет Алексей Резников. Поскольку за время моей работы в ТКГ я Кучму как раз ни разу там не видел», — сказал Гармаш.

Он также добавил, что после новости об отставке Кучмы, Россия думает над тем, чтобы изменить состав своей делегации.

Тем временем, боевики продолжают нарушать режим перемирия на Донбассе — за минувшие сутки подразделениями Объединенных сил зафиксирован один выстрел из подствольного гранатомета, совершенный вооруженными формированиями Российской Федерации вблизи населенного пункта Шумы.