COVID-19 по всему миру заболели уже 16 миллионов 737 тысяч 842 человек. Умерли с начала пандемии 660 тысяч 407 пациентов.

Как передает Zavtra, об этом свидетельствуют данные американского университета Джона Хопкинса.

В США заболели 4 351 997 человек, в Бразилии — 2 483 191, в Индии — 1 531 669, в России — 822 060.

По смертности также лидируют США — 1 49 256 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. На втором месте находится Бразилия — 88 539 человек, затем идет Великобритания — 45 963. Растет смертность в Мексике — 44 876 человек.

Напомним, накануне был выявлен первый случай заболевания COVID-19 в Северной Корее.

В Украине ухудшается ситуация с заболеваемостью COVID-19, за прошедшие сутки диагностировали 1022 новых случаев.