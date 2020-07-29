Зарплаты молодых медиков в Украине должны быть не менее 20 тысяч гривен.

Такое мнение выразил министр здравоохранения Максим Степанов на совместном с президентом Владимиром Зеленским брифинге, передает Zavtra.

«Я убежден, что с точки зрения справедливости зарплата врача, который приходит после интернатуры, должна стартовать от 20-25 тысяч гривен», – заявил глава Минздрава.

А Владимир Зеленский на это заявление ответил, что аплодировать стоит, когда министр уже это сделает. Степанов ответил, что это возможно реалиовать только поддержке президента.

Степанов также заявил, что «30 лет страна не обращала особого внимания на зарплату медицинских работников, она находилась на низком уровне», и заверил, что с 1 сентября уже начнут поднимать зарплаты врачам.

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