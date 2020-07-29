Экономика Украины упадет на 4,8% по итогам 2020 года.

Об этом на заседании правительства сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Zavtra.

«Наш прогноз остается неизменным относительно Украины. Это уменьшение ВВП на 4,8% в 2020 году… Мы видим, что Украина движется по тому прогнозу, который разработало Министерство экономики», — сказал он.

При этом, по словам премьер-министра, согласно обновленному прогнозу, среднегодовой рост ВВП в 2021 году составит 4,6%.

«Это прогнозные ожидания, которые разработаны Министерством экономики», — сказал он.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз падения реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году до 8,2%.

Как мы сообщали ранее, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что последствия кризиса из-за коронавируса мир еще не ощутил в полной мере.

А также, количество скрытых безработных в Украине выросло до трех миллионов человек, что составляет примерно 17% общей рабочей силы в Украине.