Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов рассказал, как будет работать карантин с 1 августа. Как известно, Украину поделят на 4 эпидемиологические зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную.

Как передает Zavtra, в ходе брифинга Степанов подчеркнул, что в каждой из этих зон будут разные ограничения. Наиболее мягким карантин будет в зеленой зоне.

Зеленая зона — что разрешено будет делать, какие ограничения останутся

Обязательным остается:

масочный режим,

социальная дистанция,

использование антисептика.

Массовые мероприятия — не более одного человека на 5 квадратных метров.

«Также ограничения по посещению кинотеатров или театров, то есть залы должны заполниться не более, чем на 50%. Что касается передвижения общественным транспортом, оно может происходить в количестве мест, определенных в технических характеристиках того или иного транспортного средства «, — заявил Степанов.

Красная зона

По словам Степанова, будет ограничено движение транспорта — городского, междугороднего. Будут установлены соответствующие посты на пересечении с зеленой в красную зону: «Мы сейчас делаем это на уровне территориально-административных единиц — это или город, или район».

Ознакомиться с информацией о своей зоне можно на ресурсах Минздрава.

Напомним, в Украине ухудшается ситуация с заболеваемостью COVID-19, за прошедшие сутки диагностировали 1022 новых случаев. С начала пандемии умерли 1 650 (+21 за прошедшие сутки).