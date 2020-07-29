Под Минском задержали 32 боевика российской частной военной компании «Вагнер».

Как сообщают местные СМИ, массовое задержание произошло в ночь на 29 июля. В то же время, Следственный комитет Беларуси не подтверждает и не опровергает задержание.

«Не можем ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию», – сообщил официальный представитель СК Сергей Кабакович.

Спикер МВД Беларуси Ольга Чемоданова отметила, что у нее на данный момент «нет информации по этому задержанию». В пресс-службе КГБ Беларуси также воздержались от комментариев.

Тем временем, зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что не верит сообщениям о боевиках в Минске.

«Я думаю, что Лукашенко просто-напросто впервые столкнулся с реальной конкуренцией со стороны других претендентов. Полагаю, что действительно к нему есть вопросы со стороны населения республики, но мы всегда подчёркивали, что это внутренние дела Белоруссии, дело белорусского народа. Мы готовы работать с любым президентом, которого изберёт белорусский народ», – сказал он.

Ранее стало известно, о российских войсках на Донбассе — там действуют первый и второй армейские корпуса, штатная численность которых около 35,5 тыс. человек, 480 танков, 860 боевых бронированных машин, 940 артиллерийских систем и минометов, около 200 РСЗО.