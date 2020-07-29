На оккупированном Донбасе в городе Торез загорелся пятиэтажный дом.

Об этом сообщается в Twiter «hochu domoy v ua». Возгорание произошло по улице Поповича, 9.

На опубликованных фото видно, что огонь охватил крышу дома, черный дым высоко поднялся в небо. В результате пожара крыша сгорела больше чем на половину, также огнем повреждено верхние этажи.

«Когда группы МЧС из Тореза, Шахтерска и Снежного (около 10 авто) прибыли на место происшествия, появилась проблема с забором воды, в соседних водоемах ее оказалось мало. Кроме того, была затруднена возможность проезда к пятиэтажке, потому что местные жители ранее самостоятельно перегородили дорогу возле дома небольшими блоками, «чтобы машины не гоняли», – говорится в сообщении.

Пожар удалось потушить примерно в 14.30.

В настоящее время выясняются все подробности происшесвия и данные и о пострадавших.

Как мы уже сообщали, один человек погиб при масштабном пожаре, который произошел утром 24 июля в Деснянском районе Киева.

А украинку, которая пыталась поджечь торговый центр в польском городе Гданське, арестовали на три месяца. Пожар произошел в минувшую среду примерно в три часа утра.