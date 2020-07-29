В Киеве задержали подозреваемых в причастности к серии взрывов, одного из них ранее судили за умышленное убийство с применением взрывного устройства.

Как пишет «Интерфакс-Украина» об этом сообщил прокурор Киева Олег Кипер.

По его словам, это мужчины 60 и 61 года рождения. Кипер также добавил, что речь идет о корыстном мотиве, ведь они вымогали деньги.

Одновременно с этим подробностями у себя в Facebook поделился замминистра внутренних дел Антон Геращенко. По его словам, после нескольких случаев полиция находила записки. Преступники требовали перечислить на специальный счет 50 биткоинов (около 500 тыс. долларов). В противном случае, они угрожали взрывами.

Напомним, накануне в Киеве, возле метро «Минская» прогремел взрыв. На месте нашли чемодан, в которым были самодельные взрывные устройства.