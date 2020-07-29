В Полтавской области на трассе обнаружили автомобиль «Мерседес» с простреленными окнами. Внутри находилось тело мужчины.

Об этом сообщает заместитель начальника отдела коммуникации полиции Полтавской области Роман Гришин, передает Obozrevatel.

ЧП произошло неподалеку города Пирятин.

«Около 16 часов на трассе «Киев-Харьков» был найден автомобиль «Мерседес» с простреленными окнами.

В салоне автомобиля было обнаружено тело мужчины. Предварительно, его личность установлена – это уроженец Донецкой области, 1985 года рождения», — сообщили в пресс-службе.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье «Умышленное убийство».

Как выыяснили СМИ, убитым является Александр Мазур, который известен в преступном мире.

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