В Украине ухудшается ситуация с заболеваемостью COVID-19, за прошедшие сутки диагностировали 1022 новых случаев.

Как передает Zavtra, всего в Украине заболели уже 67 тысяч 597 человек, из них 37 тысяч 394 человек выздоровели (+650 за прошедшие сутки).

Умерли 1 650 (+21).

COVID-19 в Украине — статистик по областям

Винницкая область — 2660 (+33)

Волынская область — 3694 (+46)

Днепропетровская область — 1364 (+30)

Донецкая область — 861 (+9)

Житомирская область — 1764 (+20)

Закарпатская область — 5008 (+68)

Запорожская область — 767 (+14)

Ивано-Франковская область — 4342 (+118)

Кировоградская область — 697 (0)

Киев — 7932 (+132)

Киевская область — 3629 (+39)

Львовская область — 9248 (+149)

Луганская область — 122 (1)

Николаевская область — 563 (+1)

Одесская область — 3104 (+73)

Полтавская область — 414 (+13)

Ровyенская область — 5837 (+53)

Сумская область — 467 (+13)

Тернопольская область — 2852 (+30)

Харьковская область — 3556 (+78)

Херсонская область — 224 (+3)

Хмельницкая область — 1086 (+17)

Черновицкая область — 5751 (+59)

Черкасская область — 910 (+4)

Черниговская область — 745 (+19)

Ранее в ООН призвали страны ввести базовый доход для населения на время пандемии COVID-19.