В Украине ухудшается ситуация с заболеваемостью COVID-19, за прошедшие сутки диагностировали 1022 новых случаев.
Как передает Zavtra, всего в Украине заболели уже 67 тысяч 597 человек, из них 37 тысяч 394 человек выздоровели (+650 за прошедшие сутки).
Умерли 1 650 (+21).
COVID-19 в Украине — статистик по областям
Винницкая область — 2660 (+33)
Волынская область — 3694 (+46)
Днепропетровская область — 1364 (+30)
Донецкая область — 861 (+9)
Житомирская область — 1764 (+20)
Закарпатская область — 5008 (+68)
Запорожская область — 767 (+14)
Ивано-Франковская область — 4342 (+118)
Кировоградская область — 697 (0)
Киев — 7932 (+132)
Киевская область — 3629 (+39)
Львовская область — 9248 (+149)
Луганская область — 122 (1)
Николаевская область — 563 (+1)
Одесская область — 3104 (+73)
Полтавская область — 414 (+13)
Ровyенская область — 5837 (+53)
Сумская область — 467 (+13)
Тернопольская область — 2852 (+30)
Харьковская область — 3556 (+78)
Херсонская область — 224 (+3)
Хмельницкая область — 1086 (+17)
Черновицкая область — 5751 (+59)
Черкасская область — 910 (+4)
Черниговская область — 745 (+19)
Ранее в ООН призвали страны ввести базовый доход для населения на время пандемии COVID-19.