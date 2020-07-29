В Украину идет похолодание. Новым прогнозом погоды поделилась синоптик Наталка Диденко.

У себя в Telegram она пишет, что температура воздуха немного понизится, передает Zavtra.

По ее словам, благодаря фронту на севере вместо 30-34 градусов будет 25-28. При этом на западе температурная картинка существенно не изменится: 24-28 градусов.

На востоке и юге в четверг жара, поскольку «фронт идет издалека, с северо-запада Европы». Жара на юге и востоке начнет ослабевать 31 июля -1 августа.

В центре 30 июля 29-33 градусов, но, к примеру, в Винницкой области уже будет 28-29 градусов.

Кратковременные грозовые дожди с возможными локальными шквалами, ливнями и градом, прогнозирует Диденко, вероятные 30 июля на западе, местами на севере и в Харьковской области. Поздно вечером осадки могут охватить и центр.

На юге, в Луганской и Донецкой областях сухая погода.

В Киеве дождь ожидается уже сегодня вечером, а также местами завтра, 30 июля. Жара завтра ослабнет — 26-28 градусов.

31 июля и 1 августа в Киеве ожидается 21-23 градус, а 1 августа пройдет еще и дождь.

Синоптики рассказали, какая погода будет в Украине в августе. Zavtra озвучивала прогноз от народного синоптика Леонида Горбаня, Украинского гидрометеорологического центра, а также погодных сайтов.

Ранее в Украинском гидрометеорологическом центре также озвучили предварительный прогноз погоды на август, в большинстве областей без аномалий в плане температуры, осадки ожидаются в пределах нормы.