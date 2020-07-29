Всемирная организация здравоохранения назвала молодых людей «главными» распространителями коронавируса в Европе.

Об этом заявил региональный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в интервью «ВВС News».

По его словам, рост больных может быть связан с тем, что молодежь не соблюдает правила социального дистанцирования.

«На мой взгляд, совершенно очевидно, что мы должны еще раз подумать о том, как лучше работать с молодежью», — подчеркнул Клюге.

Он подчеркнул, что понимает молодых людей, которые стремятся жить прежней жизнью. В то же время он считает, что они должны нести ответственность перед собой, членами семьи и другими людьми, рядом с которыми живут.

Отметим, что, по последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 16,6 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Наиболее пострадавшие от SARS-CoV-2 государства — США, Бразилия и Индия.

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