Президент Украины Владимир Зеленский назвал главное условие окончания войны — прекращение огня на Донбассе. Он также добавил, что Украина делает все необходимое, конечный результат зависит от России.

Как передает Zavtra, об этом он сообщил в ходе брифинга после посещения больницы «Охматдет».

«Что касается прекращения огня. Это главный пункт в Минском процессе, если мы хотим прекратить войну и вернуть наши территории и людей. Потому что без прекращения огня ничего не будет. Можем ли мы сказать, что мы договорились о прекращении огня? Да. Можем сказать, что нет никаких одиночных выстрелов? Нет. Они есть. Потому что это 400 с чем-то километров контактной линии. И проконтролировать все очень сложно», – заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что украинские бойцы будут давать отпор в случае серьезных атак со стороны боевиков.

«Скоординировать все это очень сложно. Мы будем делать все, чтобы сохранить перемирие. Сегодня мы это видим, мы это выполняем 100%. Что касается той стороны, все зависит от Российской Федерации, смогут ли они все контролировать, смогут ли соблюдать договоренности. Мы увидим, если та сторона хочет прекращения войны, о чем они постоянно говорят, – и все», – подчеркнул президент.

Накануне Владимир Зеленский подписал указ о награждении воинов ВСУ. Награду получили, в том числе 7 бойцов ВСУ — посмертно.

Александр Ходаковский, который в 2014 году возглавил батальон боевиков «Восток» признался в том, что «крышевал» бизнес и занимался бандитизмом.