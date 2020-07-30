В Украине установлен новый антирекорд по количеству заболевших COVID-19 за сутки — в среду, 29 июля, зафиксировано 1 197 новых случая коронавирусной инфекции. При этом 4 региона перешли отметку в 100 зараженных за сутки.

Как передает Zavtra, об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, антирейтинг возглавили Львовская, Ровненская, Ивано-Франковская области и Киев.

«Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки больше всего случаев зарегистрировали в городе Киев – 199, Львовской области – 131, Ровненской области – 105 и Ивано-Франковской области – 104», – сказал глава Минздрава.

Напомним, одновременно с этим в стране регистрируются случаи повторного инфицирования. К примеру, в Тернопольской и Одесской областях.

Министерство здравоохранения Украины обнародовали полный список стран «зеленой» и «красной» зоны. Украина находится в «красной» зоне.