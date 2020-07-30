Пророссийские боевики на Донбассе опубликовали фейковое видео с якобы разоблаченным тайником оружия «украинских диверсантов».

Об этом сообщает в своем Telegram-канале офицер ВСУ полковник Анатолий Штефан (Штирлиц), передает Zavtra.

Так, на опубликованных кадрах можно увидеть реактивный противотанковый огнемет, а также реактивно-штурмовой гранатомет.

Анатолий Штефан обратил внимание на то, что огнемет, который указали оккупанты, есть на вооружении только у армии РФ.

«Корми вату дерьмом, или как якобы укрДРГ снова коварно подсунули в тайник оружие российского производства. Огнемет выпуска 2006 года (РШГ-1 «Таволга-1″), созданный в 2000 году и принятый на вооружение в 2003 году в Вооруженных силах РФ», – опроверг ложь террористов украинский защитник.

Как мы рассказывали ранее, в Луганской области мужчина в нетрезвом состоянии сорвал и поджег государственный флаг Украины.

А первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что война на Донбассе закончится, как только там прекратится вооруженная фаза противостояния. Другими словами, боевики перестанут стрелять.