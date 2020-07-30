Пророссийские террористы на Донбассе снова нарушили режим тишины на Донбассе 30 июля.

Об этом заявил спикер Минобороны Михаил Шаравара во время свежей сводке об обстановке в районе проведения ООС, передает Zavtra.

Так, за предыдущие сутки на Донбассе зафиксирован один выстрел из подствольного гранатомета вблизи населенного пункта Новолуганское. Также с начала текущих суток по состоянию на 12:00 противник два раза стрелял на Луганском направлении.

Вблизи Новотошковского он применил подствольный гранатомет и стрелковое оружие. А неподалеку Орехово задействовали стрелковое вооружение.

Стрельба носила несистемный характер и не несла угрозы жизни и здоровью служащим ВСУ.

Воины ВСУ не открывали ответный огонб несмотря на провокации противника. ВСУ продолжают соблюдать меры полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, которые определены трехсторонним контактной группой.

Минобороны и командование ООС ежедневно информируют общественность о соблюдении режима прекращения огня.

Как заявил ранее Руслан Хомчак — единичные нарушения «режима тишины» на Донбассе после перемирия не являются системными.

А Леонид Кравчук заявил, что война на Донбассе закончится, как только там прекратится вооруженная фаза противостояния