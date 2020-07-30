День ангела Марины выпадает на 30 июля, когда церковь вспоминает святую мученицу Марину Антиохийскую.

Тем, кто не знает, Zavtra рассказывает, что великомученица Марина Антиохийская родилась на территории современной Турции. Девушка в тайне от отца (язычника) приняла христианство и отказалась выходить замуж за правителя Олимврия. В итоге, отец отрекся от дочери. Марину Антиохийскую подвергли жестокой казни.

15 тысяч человек, глядя на пытки и страдания Марины Аниохийской, поверили в Бога. По преданию, ее мощи хранились в константинопольском храме до 13 века, пока их не вывезли крестоносцы. У мощей святой часто исцелялись душевнобольные. В молитвенном обращении к Марине Антиохийской обращаются в поисках душевного покоя и укрепления силы духа, прося защитить от агрессии, выбрать правильный путь в жизни.

Считается, что именно Марина Антиохийская привиделась Жанне д’Арк и призвала спасти Францию.

День ангела Марины — поздравления и открытки

Источник: Страна

Марина, поздравляю тебя с праздником! Желаю отличного настроения, легкости в решении дел, достижении целей и самых радужных перспектив в жизни!

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Марина, всегда иди вперед, искренне улыбаясь и смеясь! Пусть счастьем наполняется каждый новый день, а проблемы обходят твой дом стороной.

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Мариночка, щасливої долі і добра, нехай щастя буде завжди поруч, а успіхи за цих умов точно не забаряться!

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Дорогая Марина, желаю тебе всегда верить в себя, пусть любая задача решается в два счета!

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Мариночко, будь щиро обожнювана та приголомшливо красива! Бажаю нових вражень і великого щастя!

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Марино, з днем янгола!

Нехай він завжди тебе оберігає,

Коханою і щасливою бути допомагає!